В то же время синоптики прогнозируют в большинстве областей переменную облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 4 октября

Синоптики прогнозируют 4 октября в большинстве областей переменную облачность, только на Западе будет облачно.

Этот день не пройдет без осадков.

В западных и Житомирской областях умеренные, на Закарпатье местами значительные дожди; днем в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь,
– сообщают в Укргидрометцентре.

На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер в этот день будет преобладать южный, только в западных областях – северо-восточный. Скорость – 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 8 до 13 градусов, на побережье морей – до 17, а в восточных областях – 5 – 10.

Днем в западных областях прогнозируют 12 – 17 градусов, в северных областях 17 – 22, на остальной территории 21 – 26.

Температура в разных городах Украины

  • Киев +20...+22;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львов +14...+16;
  • Ивано-Франковск +14...+16;
  • Тернополь +14...+16;
  • Черновцы +14...+16;
  • Хмельницкий +16...+18;
  • Луцк +14...+16;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +18...+20;
  • Винница +21...+23;
  • Одесса +21...+23;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +23...+25;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +23...+25;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +18...+20;
  • Сумы +19...+21;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +22...+24;
  • Запорожье +22...+24;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +21...+23.

Прогноз погоды на 4 октября / Инфографика Укргидрометцентра