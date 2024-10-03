В то же время синоптики прогнозируют в большинстве областей переменную облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 4 октября

Синоптики прогнозируют 4 октября в большинстве областей переменную облачность, только на Западе будет облачно.

Этот день не пройдет без осадков.

В западных и Житомирской областях умеренные, на Закарпатье местами значительные дожди; днем в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь,

– сообщают в Укргидрометцентре.

На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер в этот день будет преобладать южный, только в западных областях – северо-восточный. Скорость – 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 8 до 13 градусов, на побережье морей – до 17, а в восточных областях – 5 – 10.

Днем в западных областях прогнозируют 12 – 17 градусов, в северных областях 17 – 22, на остальной территории 21 – 26.

Температура в разных городах Украины

Киев +20...+22;

Ужгород +14...+16;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +14...+16;

Тернополь +14...+16;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +16...+18;

Луцк +14...+16;

Ровно +11...+13;

Житомир +18...+20;

Винница +21...+23;

Одесса +21...+23;

Николаев +22...+24;

Херсон +23...+25;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +18...+20;

Сумы +19...+21;

Полтава +21...+23;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +22...+24;

Луганск +23...+25;

Харьков +21...+23.

Прогноз погоды на 4 октября / Инфографика Укргидрометцентра