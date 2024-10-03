Водночас синоптики прогнозують у більшості областей мінливу хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 4 жовтня
Синоптики прогнозують 4 жовтня у більшості областях мінливу хмарність, лише на Заході буде хмарно.
Цей день не мине без опадів.
У західних та Житомирській областях помірні, на Закарпатті місцями значні дощі; вдень у Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ,
– повідомляють в Укргідрометцентрі.
На решті території опадів не прогнозують.
Вітер цього дня переважатиме південний, лише у західних областях – північно-східний. Швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів, на узбережжі морів – до 17, а у східних областях – 5 – 10.
Удень у західних областях прогнозують 12 – 17 градусів, у північних областях 17 – 22, на решті території 21 – 26.
Температура у різних містах України
- Київ +20...+22;
- Ужгород +14…+16;
- Львів +14…+16;
- Івано-Франківськ +14…+16;
- Тернопіль ++14…+16;
- Чернівці +14…+16;
- Хмельницький +16...+18;
- Луцьк +14…+16;
- Рівне +11…+13;
- Житомир +18…+20;
- Вінниця +21…+23;
- Одеса +21…+23;
- Миколаїв +22…+24;
- Херсон +23…+25;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +21…+23;
- Чернігів +18...+20;
- Суми +19...+21;
- Полтава +21…+23;
- Дніпро +22…+24;
- Запоріжжя +22…+24;
- Донецьк +22…+24;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +21…+23.
Прогноз погоди на 4 жовтня / Інфографіка Укргідрометцентру