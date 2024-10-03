Водночас синоптики прогнозують у більшості областей мінливу хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 4 жовтня

Синоптики прогнозують 4 жовтня у більшості областях мінливу хмарність, лише на Заході буде хмарно.

Цей день не мине без опадів.

У західних та Житомирській областях помірні, на Закарпатті місцями значні дощі; вдень у Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ,
– повідомляють в Укргідрометцентрі.

На решті території опадів не прогнозують.

Вітер цього дня переважатиме південний, лише у західних областях – північно-східний. Швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів, на узбережжі морів – до 17, а у східних областях – 5 – 10.

Удень у західних областях прогнозують 12 – 17 градусів, у північних областях 17 – 22, на решті території 21 – 26.

Температура у різних містах України

  • Київ +20...+22;
  • Ужгород +14…+16;
  • Львів +14…+16;
  • Івано-Франківськ +14…+16;
  • Тернопіль ++14…+16;
  • Чернівці +14…+16;
  • Хмельницький +16...+18;
  • Луцьк +14…+16;
  • Рівне +11…+13;
  • Житомир +18…+20;
  • Вінниця +21…+23;
  • Одеса +21…+23;
  • Миколаїв +22…+24;
  • Херсон +23…+25;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +21…+23;
  • Чернігів +18...+20;
  • Суми +19...+21;
  • Полтава +21…+23;
  • Дніпро +22…+24;
  • Запоріжжя +22…+24;
  • Донецьк +22…+24;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +21…+23.

Прогноз погоди на 4 жовтня / Інфографіка Укргідрометцентру