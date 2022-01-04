Среда в Украине будет очень теплой. В южных и центральных областях обещают +6...+10 градусов.
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На Западе погода тоже будет радовать. В частности, на Прикарпатье и Буковине – +8...+10. Правда, в Волынской и Ровненской областях несколько холоднее – +5...+7.
Самая низкая температура воздуха охватит восточные и северные области. Например, в Харьковской и Сумской прогнозируют +4...+6. Ночью эти регионы подморозит – синоптики предупреждают о -3.
В Киеве днем столбики термометров будут держаться на уровне + 6...+ 8 градусов, ночью – + 2...+ 4. Кроме того, в столице постоянно будет дождливо.
Ситуацию испортит дождь и ветер
Несмотря на ощутимое потепление в Украине будет сильно дождливо. Наиболее обильных осадков следует ждать жителям западных регионов. Сухо будет только на Юге, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что тепло не слишком будет ощущаться, поскольку ситуацию испортит сильный ветер.
Все это будет происходить на фоне сильного западного ветра – берегите себя и свое имущество от старых ветвистых деревьев, билбордов и не задерживайтесь надолго под крышами высоких домов,
– добавила синоптик.
К слову, порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Погода в городах Украины 4 января
Ужгород – +7...+9
Львов – + 7...+9
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – + 6...+8
Черновцы – + 8...+10
Хмельницкий – + 6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – + 5...+7
Житомир – + 6...+8
Винница – + 7...+9
Одесса – + 7...+9
Николаев – +7...+9
Херсон – + 8...+10
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – + 6...+8
Чернигов – + 5...+7
Сумы – + 6...+6
Полтава – + 5...+7
Днепр – + 6...+8
Запорожье – + 7...+9
Донецк – + 4...+6
Луганск – + 5...+7
Харьков – + 4...+6
Киев – + 6...+8
Погода 5 января / Карта Укргидрометцентра