В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в Украине 5 января.

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Прогноз погоды в регионах.

В пятницу по регионам стоит ожидать небольшой дождь, а кое-где мокрый снег. Ночью умеренные осадки будут на Закарпатье и в Ивано-Франковской области, а днем – на востоке страны.

Ветер в Украине будет преимущественно западный, 7 – 12 м/с. Однако в западных областях ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

Теплее всего будет на юге страны – днем там прогнозируют 7 – 12 градусов тепла. Самое холодное же на севере Черниговщины и Сумщины – там ночью будет 8 – 13 градусов мороза, а днем 0 – 5 градусов мороза.

Прогноз погоды по Киевской области

В Киевской области будет облачно, там тоже следует ожидать небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица.

Температура по области ночью и днем будет 0 – 5 градусов тепла, а в столице – 2 – 4 градуса тепла.

Погода в Украине 5 января

  • Киев – +2...+4
  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +1...+3
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +1...+3
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – +2...+4
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +9..+11
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +9...+11
  • Симферополь – +9...+11
  • Кропивницкий – +4...+6
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – -0...+12
  • Суммы – 0...+2
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +1...+3


Погода в Украине / Укргидрометцентр