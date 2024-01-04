В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні 5 січня.

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Прогноз погоди в регіонах

Загалом у п'ятницю по регіонах варто очікувати невеликий дощ, а подекуди мокрий сніг. Вночі помірні опади будуть на Закарпатті та Івано-Франківщині, а вдень – на сході країни.

До уваги водіїв. На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця, особливо на Чернігівщині та Сумщині.

Вітер в Україні буде переважно західний, 7 – 12 м/с. Однак у західних областях вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с.

Найтепліше буде на півдні країни – вдень там прогнозують 7 – 12 градусів тепла. Натомість найхолодніше на півночі Чернігівщини й Сумщини – там вночі буде 8 – 13 градусів морозу, а вдень 0 – 5 градусів морозу.

Прогноз погоди по Київщині

У Київській області буде хмарно, там теж слід очікувати невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура по області вночі та вдень становитиме 0 – 5 градусів тепла, а у столиці – 2 – 4 градуси тепла.

Погода в Україні 5 січня

Київ – +2...+4

Ужгород – +4...+6

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – +2...+4

Вінниця – +3...+5

Одеса – +9..+11

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +3...+5

Чернігів – -0...+12

Суми – 0...+2

Полтава – +2...+4

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +2...+4

Харків – +1...+3



Погода в Україні / Укргідрометцентр