В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні 5 січня.

Дивіться також Уже незабаром: коли й у яких областях будуть хуртовини та снігопади

Прогноз погоди в регіонах

Загалом у п'ятницю по регіонах варто очікувати невеликий дощ, а подекуди мокрий сніг. Вночі помірні опади будуть на Закарпатті та Івано-Франківщині, а вдень – на сході країни.

Вітер в Україні буде переважно західний, 7 – 12 м/с. Однак у західних областях вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с.

Найтепліше буде на півдні країни – вдень там прогнозують 7 – 12 градусів тепла. Натомість найхолодніше на півночі Чернігівщини й Сумщини – там вночі буде 8 – 13 градусів морозу, а вдень 0 – 5 градусів морозу.

Прогноз погоди по Київщині

У Київській області буде хмарно, там теж слід очікувати невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура по області вночі та вдень становитиме 0 – 5 градусів тепла, а у столиці – 2 – 4 градуси тепла.

Погода в Україні 5 січня

  • Київ – +2...+4
  • Ужгород – +4...+6
  • Львів – +1...+3
  • Івано-Франківськ – +4...+6
  • Тернопіль – +1...+3
  • Чернівці – +4...+6
  • Хмельницький – +2...+4
  • Луцьк – -1...+1
  • Рівне – -1...+1
  • Житомир – +2...+4
  • Вінниця – +3...+5
  • Одеса – +9..+11
  • Миколаїв – +7...+9
  • Херсон – +9...+11
  • Сімферополь – +9...+11
  • Кропивницький – +4...+6
  • Черкаси – +3...+5
  • Чернігів – -0...+12
  • Суми – 0...+2
  • Полтава – +2...+4
  • Дніпро – +4...+6
  • Запоріжжя – +7...+9
  • Донецьк – +5...+7
  • Луганськ – +2...+4
  • Харків – +1...+3


Погода в Україні / Укргідрометцентр