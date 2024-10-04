Где будут идти дожди, какой будет температура, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

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Погода на 5 октября

В субботу на Западе, Севере и в Винницкой области облачно, временами дождь. Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +11 – +16 градусов, днем +16 – +21 градусов, однако на крайнем Западе лишь +10 – +15 градусов.

Тем временем на остальной территории Украины переменная облачность, без осадков. Только днем на Черниговщине ожидается дождь. Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +9 – +14, в Одесской области +13 – +18, днем +22 – +27 градусов.

погода на 5 жовтня

Погода на 5 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +17 – +19
  • Ужгород +16 – +18
  • Львов +13 – +15
  • Ивано-Франковск +16 – +18
  • Тернополь +15 – +17
  • Черновцы +16 – +18
  • Хмельницкий +16 – +18
  • Луцк +14 – +16
  • Ровно +14 – +16
  • Житомир +16 – +18
  • Винница +19 – +21
  • Одесса +23 – +25
  • Николаев +25 – +27
  • Херсон +25 – +27
  • Симферополь +25 – +27
  • Кропивницкий +24 – +27
  • Черкассы +22 – +24
  • Чернигов +17 – +19
  • Сумы +20 – +22
  • Полтава +23 – +25
  • Днепр +24 – +26
  • Запорожье +24 – +26
  • Донецк +24 – +26
  • Луганск +24 – +26
  • Харьков +23 – +25