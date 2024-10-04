Де йтимуть дощі, якою буде температура, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.
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Погода на 5 жовтня
У суботу на Заході, Півночі та у Вінницькій області хмарно, часом дощ. Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +11 – +16 градусів, вдень +16 – +21 градусів, однак на крайньому Заході лише +10 – +15 градусів.
Тим часом на решті території України мінлива хмарність, без опадів. Тільки вдень на Чернігівщині очікується дощ. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +9 – +14, на Одещині +13 – +18, вдень +22 – +27 градусів.
Погода на 5 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +17 – +19
- Ужгород +16 – +18
- Львів +13 – +15
- Івано-Франківськ +16 – +18
- Тернопіль +15 – +17
- Чернівці +16 – +18
- Хмельницький +16 – +18
- Луцьк +14 – +16
- Рівне +14 – +16
- Житомир +16 – +18
- Вінниця +19 – +21
- Одеса +23 – +25
- Миколаїв +25 – +27
- Херсон +25 – +27
- Сімферополь +25 – +27
- Кропивницький +24 – +27
- Черкаси +22 – +24
- Чернігів +17 – +19
- Суми +20 – +22
- Полтава +23 – +25
- Дніпро +24 – +26
- Запоріжжя +24 – +26
- Донецьк +24 – +26
- Луганськ +24 – +26
- Харків +23 – +25