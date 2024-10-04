Де йтимуть дощі, якою буде температура, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.

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Погода на 5 жовтня

У суботу на Заході, Півночі та у Вінницькій області хмарно, часом дощ. Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +11 – +16 градусів, вдень +16 – +21 градусів, однак на крайньому Заході лише +10 – +15 градусів.

Тим часом на решті території України мінлива хмарність, без опадів. Тільки вдень на Чернігівщині очікується дощ. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +9 – +14, на Одещині +13 – +18, вдень +22 – +27 градусів.

погода на 5 жовтняПогода на 5 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +17 – +19
  • Ужгород +16 – +18
  • Львів +13 – +15
  • Івано-Франківськ +16 – +18
  • Тернопіль +15 – +17
  • Чернівці +16 – +18
  • Хмельницький +16 – +18
  • Луцьк +14 – +16
  • Рівне +14 – +16
  • Житомир +16 – +18
  • Вінниця +19 – +21
  • Одеса +23 – +25
  • Миколаїв +25 – +27
  • Херсон +25 – +27
  • Сімферополь +25 – +27
  • Кропивницький +24 – +27
  • Черкаси +22 – +24
  • Чернігів +17 – +19
  • Суми +20 – +22
  • Полтава +23 – +25
  • Дніпро +24 – +26
  • Запоріжжя +24 – +26
  • Донецьк +24 – +26
  • Луганськ +24 – +26
  • Харків +23 – +25