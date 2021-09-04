Синоптики отмечают, что наибольшего тепла стоит ожидать на Юге и на Закарпатье. Там столбики термометров будут достигать +21 – +22 градусов.
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Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +13...+22 градуса. На Востоке также без дождей, днем прогнозируют +13...+18 градусов.
В северных регионах синоптики сообщают о солнце. Отметки на термометрах покажут +13...+17 градусов. На Юге также будет сухо – там следует ожидать +18...+21 градус.
В Киеве в воскресенье, 5 сентября, стоит ожидать тепла. Столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов.
Погода в городах Украины 21 августа
Ужгород – +20...+22
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +13...+15
Житомир – +14...+16
Винница – +15...+17
Одесса – +18...+20
Николаев – +19...+21
Херсон – +19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье – +18...+20
Донецк – +16...+18
Луганск – +15...+17
Харьков – +14...+16
Киев – +15...+17