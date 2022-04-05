Выше столбики термометров поднимутся в южных областях. Там синоптики обещают +13…+15 градусов.
Интересно В Черном море оккупанты снизили активность из-за шторма, – Генштаб
В каких областях прогнозируется небольшой дождь
- Львовской,
- Волынской,
- Ровненской,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Житомирской,
- Черниговская,
- Сумской,
- в Харьковской областях.
Во всех остальных регионах будет сухо. Там прогнозируется облачное небо с прояснениями.
Вместе с тем в Киеве ожидают пасмурную погоду. Температура воздуха будет составлять +10...+12 градусов. Юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +12...+14
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +14...+16
Одесса – +14...+16
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +9...+11
Сумы – +9...+11
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +10...+12
Донецк – +10...+12
Луганск – +9...+11
Харьков – +9...+11
Киев – +10...+12
Прогноз погоды на 6 апреля / Карта Укргидрометцентра