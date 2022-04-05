Выше столбики термометров поднимутся в южных областях. Там синоптики обещают +13…+15 градусов.

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В каких областях прогнозируется небольшой дождь

Львовской,

Волынской,

Ровненской,

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Житомирской,

Черниговская,

Сумской,

в Харьковской областях.

Во всех остальных регионах будет сухо. Там прогнозируется облачное небо с прояснениями.

Вместе с тем в Киеве ожидают пасмурную погоду. Температура воздуха будет составлять +10...+12 градусов. Юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +12...+14

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +14...+16

Одесса – +14...+16

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +10...+12

Донецк – +10...+12

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11

Киев – +10...+12

Прогноз погоды на 6 апреля / Карта Укргидрометцентра