Погода в четверг, 6 мая, будет разнообразной. В большинстве регионов станет немного холоднее. Зато на Востоке потеплеет. Кроме того, возможны осадки.

Да, небольшие дожди прогнозируют почти везде, кроме востока и юга. Сухо будет также на Буковине и Закарпатье.

Кстати В Украину придут заморозки: где будет холоднее

Что прогнозируют синоптики

Всего в Украине не будет слишком холодно. Самую низкую температуру воздуха прогнозируют на Западе – +14...+16 градусов. Самую высокую – на Востоке, там столбики термометров достигнут +19...+21 градус. На Севере и в Центре обещают +14...+18 градусов.

Умеренный ветер будет преобладать западного направления, время от времени будет порывистый.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что Украина 6 мая окажется в окружении циклонов и холодных атмосферных фронтов. Именно поэтому, по ее словам, во многих областях пройдут дожди и будут греметь грозы.

Антициклон Trudi, который сдвинется восточнее, будет сдерживать влажные потоки и поэтому в наших восточных областях, на юго-востоке и в Днепре с районами будет преобладать сухая солнечная погода. Поскольку атмосферный фронт, который придет в четверг, будет холодным, в его тылу воздух ожидается свежее – на Западе, Севере, в большинстве центральных областей,

– сказала Диденко.

Какую погоду ждать в Киеве

В столице 6 мая прогнозируют дождь, также возможна гроза. Диденко отметила, что температура воздуха немного "осядет", днем ​​будет – +14...+16 градусов.

Обратите внимание! Синоптик предупредила, что на этой неделе в Украине будут периодические осадки и похолодание, однако уже с 10 – 11 мая обещают значительное потепление – до +27 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 6 мая

Ужгород – +15...+17

Львов – +16...+19

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +17...+19

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +14...+16

Суммы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +18...+20

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +14...+16



Погода на 6 мая / Карта Укргидрометцентра