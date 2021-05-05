Прогноз погоди на 6 травня: до України знову сунуть дощі
Погода у четвер, 6 травня, буде різноманітною. У більшості регіонів стане трішки холодніше. Натомість на Сході потеплішає. Крім того, можливі опади.
Джерело:Укргідрметцентр
Так, невеликі дощі прогнозують майже скрізь, крім Сходу та Півдня. Сухо буде також на Буковині та Закарпатті.
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Що прогнозують синоптики
Загалом в Україні не буде надто холодно. Найнижчу температуру повітря прогнозують на Заході – +14...+16. Найвищу – на Сході, там стовпчики термометрів сягатимуть +19...+21 градус. На Півночі та у Центрі обіцяють +14...+18 градусів.
Помірний вітер переважатиме західного напрямку, часом буде поривчастий.
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що Україна 6 травня опиниться в оточенні циклонів та холодних атмосферних фронтів. Саме тому, за її словами, в багатьох областях йтимуть дощі та гримітимуть грози.
Антициклон Trudi, який зсунеться східніше, стримуватиме вологі потоки і тому в наших східних областях, на південному сході та в Дніпрі з районами переважатиме суха сонячна погода. Оскільки атмосферний фронт, який прийде у четвер, буде холодним, в його тилу повітря очікується свіжішим – на Заході, Півночі, в більшості центральних областей,
– зауважила Діденко.
Яку погоду чекати у Києві
У столиці 6 травня прогнозують дощ, також можлива гроза. Діденко зазначила, що температура повітря трохи "осяде", вдень буде – +14+16 градусів.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 6 травня
Ужгород – +15...+17
Львів – +16...+19
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +14...+16
Рівне – +13...+15
Житомир – +14...+16
Вінниця – +15...+17
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +18...+20
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +14...+16
Суми – +15...+17
Полтава – +16...+18
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +19...+21
Харків – +19...+21
Київ – +14...+16
Погода на 6 травня / Карта Укргідрометцентру
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