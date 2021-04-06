Погода в Украине во вторник, 7 апреля, будет дождливой и пасмурной. В восточных регионах столбики термометров покажут "весеннюю" температуру, но синоптики прогнозируют большое количество осадков. На Западе ситуация похожая, но на смену дождю придет снег.

Прохладнее всего, как ни странно, будет именно на Западе, а также в Киеве. Воздух там прогреется лишь до +3...+5 градусов.

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На Западной Украине весь день будет облачная и пасмурная погода. Ночью пойдет мелкий дождь со снегом, который еще до утра закончится. Температура воздуха составит +3...+5 градуса. Солнце не увидят и жители Восточной Украины. Зато там, как и на Западе, будет дождливо. Синоптики предупреждают о шквальных порывах ветра до 15–24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +13...+15 градусов.

На севере Украины также дождливо почти весь день. Температура воздуха составит всего +4...+6 градусов. На юге сильный дождь будет падать почти весь день и прекратится лишь ближе к вечеру. Синоптики заявили о сильном ветре. Воздух там прогреется до +11...+13 градусов.

В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром и днем ожидается сильный дождь, ближе к вечеру ему на смену придет сильный дождь со снегом. Столбики термометров покажут +2...+4 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 7 апреля

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +5...+7

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +4...+6

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +4...+6

Сумы – +5...+7

Полтава – +9...+11

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +11...+13

Киев – +2...+4



Прогноз погоды на 7 апреля / данные Укргидрометцентра