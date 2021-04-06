Прогноз погоды на 7 апреля: дожди и снегопады накроют Украину на Благовещение
Погода в Украине во вторник, 7 апреля, будет дождливой и пасмурной. В восточных регионах столбики термометров покажут "весеннюю" температуру, но синоптики прогнозируют большое количество осадков. На Западе ситуация похожая, но на смену дождю придет снег.
Источник:Укргидрометцентр
Прохладнее всего, как ни странно, будет именно на Западе, а также в Киеве. Воздух там прогреется лишь до +3...+5 градусов.
Важно Львов посреди апреля припорошило снегом: красноречивые фото, видео
На Западной Украине весь день будет облачная и пасмурная погода. Ночью пойдет мелкий дождь со снегом, который еще до утра закончится. Температура воздуха составит +3...+5 градуса. Солнце не увидят и жители Восточной Украины. Зато там, как и на Западе, будет дождливо. Синоптики предупреждают о шквальных порывах ветра до 15–24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +13...+15 градусов.
На севере Украины также дождливо почти весь день. Температура воздуха составит всего +4...+6 градусов. На юге сильный дождь будет падать почти весь день и прекратится лишь ближе к вечеру. Синоптики заявили о сильном ветре. Воздух там прогреется до +11...+13 градусов.
В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром и днем ожидается сильный дождь, ближе к вечеру ему на смену придет сильный дождь со снегом. Столбики термометров покажут +2...+4 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 7 апреля
Ужгород – +4...+6
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +5...+7
Ровно – +4...+6
Житомир – +3...+5
Винница – +4...+6
Одесса – +11...+13
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +4...+6
Сумы – +5...+7
Полтава – +9...+11
Днепр – +11...+13
Запорожье – +11...+13
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +11...+13
Киев – +2...+4
Поделиться новостью