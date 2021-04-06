Прогноз погоди на 7 квітня: дощі та снігопади накриють Україну на Благовіщення
Погода в Україні у вівторок, 7 квітня, буде дощовою та похмурою. У східних регіонах стовпчики термометрів покажуть "весняну" температуру, але синоптики прогнозують велику кількість опадів. На Заході ситуація подібна, але на зміну дощу прийде сніг.
Джерело:Укргідрометцентр
Найпрохолодніше, як не дивно, буде саме на Заході, а також у Києві. Повітря там прогріється лише до +3...+5 градусів.
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На Західній Україні весь день буде хмарна та похмура погода. Вночі піде дрібний дощ зі снігом, який ще до ранку закінчиться. Температура повітря становитиме +3...+5 градуси. Сонце не побачать у мешканці Східної України. Натомість там, як і на Заході, дощитиме. Синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.
На Півночі України також дощитиме майже весь день. Температура повітря становитиме лише +4...+6 градусів. На Півдні сильний дощ падатиме майже весь день і припиниться лише ближче до вечора. Синоптики заявили про сильний вітер. Повітря там прогріється до +11...+13 градусів.
У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується сильний дощ, ближче до вечора йому на зміну прийде сильний дощ зі снігом. Стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градусів.
Прогноз погоди у містах України на середу, 7 квітня
Ужгород – +4...+6
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +5...+7
Рівне – +4...+6
Житомир – +3...+5
Вінниця – +4...+6
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +4...+6
Суми – +5...+7
Полтава – +9...+11
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +13...+15
Харків – +11...+13
Київ – +2...+4
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