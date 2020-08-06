Прогноз погоды на 7 августа: настоящая жара, но местами с грозой
Погода в Украине 7 августа будет по-настоящему летней и жаркой. В основном будет сухо и без осадков, однако в северных и центральных областях жару разбавят кратковременные грозовые дожди.
Антициклон Detlef с центром над странами Балтии будет определять преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
Кстати Из-за жаркого июля в Киеве изменили температурную норму
На Волыни, Ровненщине, Житомирщине, в Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях днем возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный.
Температура воздуха в течение дня составит на западе и севере +26...+32 градуса, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей +29...+34 градуса.
В Киеве пятница будет с легкими облаками, но без существенных осадков. Дневная температура воздуха +28...+30 градусов.
Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 7 августа
Ужгород – +30...+32
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +28...+30
Хмельницкий – +28...+30
Луцк – +27...+29
Ровно – +28...+30
Житомир – +29...+31
Винница – +29...+31
Одесса – +33...+35
Николаев – +33...+35
Херсон – +33...+35
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +32...+34
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +28...+30
Суммы – +28...+30
Полтава – +30...+32
Днепр – +33...+35
Запорожье – +33...+35
Донецк – +32...+34
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +29...+31
Прогноз погоды в Украине 7 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра