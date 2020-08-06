Погода в Украине 7 августа будет по-настоящему летней и жаркой. В основном будет сухо и без осадков, однако в северных и центральных областях жару разбавят кратковременные грозовые дожди.

Антициклон Detlef с центром над странами Балтии будет определять преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Кстати Из-за жаркого июля в Киеве изменили температурную норму

На Волыни, Ровненщине, Житомирщине, в Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях днем ​​возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в течение дня составит на западе и севере +26...+32 градуса, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей +29...+34 градуса.

В Киеве пятница будет с легкими облаками, но без существенных осадков. Дневная температура воздуха +28...+30 градусов.

Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 7 августа

Ужгород – +30...+32

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +27...+29

Ровно – +28...+30

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +33...+35

Николаев – +33...+35

Херсон – +33...+35

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +28...+30

Суммы – +28...+30

Полтава – +30...+32

Днепр – +33...+35

Запорожье – +33...+35

Донецк – +32...+34

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +29...+31



Прогноз погоды в Украине 7 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра