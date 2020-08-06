Погода в Україні 7 серпня буде по-справжньому літньою і спекотною. Здебільшого буде сухо і без опадів, втім у північних і центральних областях спеку розбавлять короткочасні грозові дощі.

Антициклон Detlef з центром над країнами Балтії буде визначати переважно суху погоду в більшості областей України. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

До речі Через спекотний липень у Києві змінили температурну норму

На Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях вдень можливі короткочасні грозові дощі. Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний.

Температура повітря протягом дня становитиме на Заході та Півночі +26...+32 градуси, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей +29...+34 градуси.

У Києві п'ятниця буде з легкими хмарами, проте без істотних опадів. Денна температура повітря +28...+30 градусів.

Температура повітря в містах України у п'ятницю, 7 серпня

Ужгород – +30…+32

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +28…+30

Хмельницький – +28…+30

Луцьк – +27…+29

Рівне – +28…+30

Житомир – +29…+31

Вінниця – +29…+31

Одеса – +33…+35

Миколаїв – +33…+35

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +31…+33

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +30…+32

Дніпро – +33…+35

Запоріжжя – +33…+35

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +31…+33

Харків – +30…+32

Київ – +29…+31



Прогноз погоди в Україні 7 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру