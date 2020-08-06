Прогноз погоди на 7 серпня: справжня спека, але подекуди з грозою
Погода в Україні 7 серпня буде по-справжньому літньою і спекотною. Здебільшого буде сухо і без опадів, втім у північних і центральних областях спеку розбавлять короткочасні грозові дощі.
Антициклон Detlef з центром над країнами Балтії буде визначати переважно суху погоду в більшості областей України. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
До речі Через спекотний липень у Києві змінили температурну норму
На Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях вдень можливі короткочасні грозові дощі. Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний.
Температура повітря протягом дня становитиме на Заході та Півночі +26...+32 градуси, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей +29...+34 градуси.
У Києві п'ятниця буде з легкими хмарами, проте без істотних опадів. Денна температура повітря +28...+30 градусів.
Температура повітря в містах України у п'ятницю, 7 серпня
Ужгород – +30…+32
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +28…+30
Хмельницький – +28…+30
Луцьк – +27…+29
Рівне – +28…+30
Житомир – +29…+31
Вінниця – +29…+31
Одеса – +33…+35
Миколаїв – +33…+35
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +31…+33
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +30…+32
Дніпро – +33…+35
Запоріжжя – +33…+35
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +31…+33
Харків – +30…+32
Київ – +29…+31
Прогноз погоди в Україні 7 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру