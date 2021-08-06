Интересно, что несмотря на дожди на Востоке температура воздуха будет колебаться от +30 до +34 градусов. В то же время на Западе столбики термометров будут показывать +24...+27 градусов.
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Прогноз погоды в областях Украины на 7 августа
В северных регионах метеорологи сообщают о солнечной погоде. Там следует ожидать +25...+29 градусов. На юге предупреждают о грозах, только в Крыму без осадков. Температура будет +28...+32 градуса.
В западных областях в течение дня безоблачно. Столбики на термометрах будут показывать +24 ... +27 градусов. В восточных регионах – грозы. Однако там синоптики прогнозируют наибольшую жару – +30...+34 градуса.
В Киеве 7 августа погода обойдется без дождей. Воздух будет комфортным – около +25 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 7 августа
Ужгород – +25...+27
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +29...+31
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +27...+29
Полтава – +26...+28
Днепр – +28...+30
Запорожье – +31...+33
Донецк – +31...+33
Луганск – +32...+34
Харьков – +30...+32
Киев – +24...+26