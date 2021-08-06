Интересно, что несмотря на дожди на Востоке температура воздуха будет колебаться от +30 до +34 градусов. В то же время на Западе столбики термометров будут показывать +24...+27 градусов.

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Прогноз погоды в областях Украины на 7 августа

В северных регионах метеорологи сообщают о солнечной погоде. Там следует ожидать +25...+29 градусов. На юге предупреждают о грозах, только в Крыму без осадков. Температура будет +28...+32 градуса.

В западных областях в течение дня безоблачно. Столбики на термометрах будут показывать +24 ... +27 градусов. В восточных регионах – грозы. Однако там синоптики прогнозируют наибольшую жару – +30...+34 градуса.

В Киеве 7 августа погода обойдется без дождей. Воздух будет комфортным – около +25 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 7 августа

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +29...+31

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +27...+29

Полтава – +26...+28

Днепр – +28...+30

Запорожье – +31...+33

Донецк – +31...+33

Луганск – +32...+34

Харьков – +30...+32

Киев – +24...+26



Погода в Украине 7 августа / Данные Укргидрометцентра