Цікаво, що попри дощі на Сході температура повітря коливатиметься від +30 до +34 градусів. Водночас на Заході стовпчики термометрів показуватимуть +24...+27 градусів.
Читайте також Повалені дерева та заблоковані дороги: Буковиною пронеслась негода
Прогноз погоди в областях на 7 серпня
У північних регіонах метеорологи повідомляють про сонячну погоду. Там слід очікувати +25...+29 градусів. На Півдні попереджають про грози, лише у Криму без опадів. Температура буде +28...+32 градуси.
У західних областях протягом дня безхмарно. Стовпчики на термометрах показуватимуть +24…+27 градусів. У східних регіонах – грози. Однак там синоптики прогнозують найбільшу спеку – +30...+34 градуси.
У Києві 7 серпня погода обійдеться без дощів. Повітря буде комфортним – близько +25 градусів.
Прогноз погоди у містах України на 7 серпня
Ужгород – +25...+27
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +27...+29
Полтава – +26...+28
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +32...+34
Харків – +30...+32
Київ – +24...+26