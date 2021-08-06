Цікаво, що попри дощі на Сході температура повітря коливатиметься від +30 до +34 градусів. Водночас на Заході стовпчики термометрів показуватимуть +24...+27 градусів.

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Прогноз погоди в областях на 7 серпня

У північних регіонах метеорологи повідомляють про сонячну погоду. Там слід очікувати +25...+29 градусів. На Півдні попереджають про грози, лише у Криму без опадів. Температура буде +28...+32 градуси.

У західних областях протягом дня безхмарно. Стовпчики на термометрах показуватимуть +24…+27 градусів. У східних регіонах – грози. Однак там синоптики прогнозують найбільшу спеку – +30...+34 градуси.

У Києві 7 серпня погода обійдеться без дощів. Повітря буде комфортним – близько +25 градусів.

Прогноз погоди у містах України на 7 серпня

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +27...+29

Полтава – +26...+28

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +32...+34

Харків – +30...+32

Київ – +24...+26

Погода в Україні 7 серпня / Дані Укргідрометцентру