В Западных областях 7 июля днем будет облачно с прояснением, но без дождей. На Востоке Украины и днем, и ночью будут грозы и ливни.
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Прогноз погоды на 7 июля
Обуславливает такое различение, как сообщает синоптик Наталья Диденко, южный циклон и восточный антициклон.
Антициклон давит и двигается мощно, унося за собой жару. Впрочем, в течение 7 июля циклон еще будет сопротивляться и поэтому грозовые дожди останутся на Юге Украины, Востоке и в Центре.
Северная часть Украины 7 июля без дождей. Температура воздуха в среду ожидается + 26...+33 градуса, на Юге на несколько градусов ниже – +24...+28.
В Киеве в ночь на Ивана предполагается + 18...+20 градусов. Днем 7-го июля в Киеве будет солнечно и жарко – +28...+30 градусов.
Погода в городах Украины 7 июля
Ужгород – + 29...+31
Львов – + 28...+30
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – + 28...+30
Черновцы – + 27...+29
Хмельницкий – + 27...+29
Луцк – + 28...+30
Ровно – + 28...+30
Житомир – +28...+30
Винница – + 28...+30
Одесса – + 25...+27
Николаев – + 25...+27
Херсон – + 26...+28
Симферополь – + 26...+28
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – + 28...+30
Чернигов – + 28...+30
Сумы – + 28...+30
Полтава – + 27...+29
Днепр – + 27...+29
Запорожье – + 26...+28
Донецк – + 26...+28
Луганск – + 27...+29
Харьков – + 27...+29
Киев – + 28...+30
Погода в городах Украины 7 июля / Скриншот с сайта Гидрометцентра