В Западных областях 7 июля днем будет облачно с прояснением, но без дождей. На Востоке Украины и днем, и ночью будут грозы и ливни.

Тем временем Соседнюю Беларусь накрыли ливни: люди плавают на матрасах – фото, видео

Прогноз погоды на 7 июля

Обуславливает такое различение, как сообщает синоптик Наталья Диденко, южный циклон и восточный антициклон.

Антициклон давит и двигается мощно, унося за собой жару. Впрочем, в течение 7 июля циклон еще будет сопротивляться и поэтому грозовые дожди останутся на Юге Украины, Востоке и в Центре.

Северная часть Украины 7 июля без дождей. Температура воздуха в среду ожидается + 26...+33 градуса, на Юге на несколько градусов ниже – +24...+28.

В Киеве в ночь на Ивана предполагается + 18...+20 градусов. Днем 7-го июля в Киеве будет солнечно и жарко – +28...+30 градусов.

Погода в городах Украины 7 июля

Ужгород – + 29...+31

Львов – + 28...+30

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – + 28...+30

Черновцы – + 27...+29

Хмельницкий – + 27...+29

Луцк – + 28...+30

Ровно – + 28...+30

Житомир – +28...+30

Винница – + 28...+30

Одесса – + 25...+27

Николаев – + 25...+27

Херсон – + 26...+28

Симферополь – + 26...+28

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – + 28...+30

Чернигов – + 28...+30

Сумы – + 28...+30

Полтава – + 27...+29

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 26...+28

Донецк – + 26...+28

Луганск – + 27...+29

Харьков – + 27...+29

Киев – + 28...+30



Погода в городах Украины 7 июля / Скриншот с сайта Гидрометцентра