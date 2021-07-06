У Західних областях 7 липня вдень буде хмарно з проясненням, але без дощів. На Сході України і вдень, і вночі будуть грози і зливи.
Тим часом Сусідню Білорусь накрили зливи: люди плавають на матрацах – фото, відео
Прогноз погоди на 7 липня
Обумовлює таке розрізнення, як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, південний циклон і східний антициклон.
Антициклон давить і суне потужно, несучи за собою спеку. Втім, протягом 7 липня циклон ще опиратиметься і тому грозові дощі залишаться на Півдні України, Сході та в Центрі.
Північна частина України 7 липня без дощів. Температура повітря у середу очікується +26...+33 градуси, на Півдні на кілька градусів нижче – +24...+28.
У Києві в ніч на Івана передбачається +18...+20 градусів. Удень 7-го липня у Києві буде сонячно і спекотно – +28...+30 градусів.
Погода у містах України 7 липня
Ужгород – +29...+31
Львів – +28...+30
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +28...+30
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +28...+30
Рівне – +28...+30
Житомир – +28...+30
Вінниця – +28...+30
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +28...+30
Суми – +28...+30
Полтава – +27...+29
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +28...+30
Погода у містах України 7 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру