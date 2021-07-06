Гроза пройшла у місті Ліда. Через неї затопило вулиці, дороги, дитячі майданчики.

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Гроза затопила білоруське місто Ліда

Білоруське місто Ліда через негоду потерпає від надмірної кількості опадів. Вулиці та двори підтоплені. На "проблемних" ділянках доріг рух громадського транспорту ускладнений.

Один з жителів навіть плавав вулицями на надувному матраці. Попередньо відомо, що ним зацікавилася міліція, але до складання протоколу справа не дійшла.

Місто в Білорусі затопило / Фото newgrodno.by

Місцеві видання припускають, що постійні підтоплення викликані недосконалою системою зливового стоку і особливостями ландшафту. Однак кажуть, що влада пообіцяла прочистити ливнівки.

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