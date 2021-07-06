Гроза прошла в городе Лида. Из-за нее затопило улицы, дороги, детские площадки.

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Гроза затопила белорусскую Лиду

Белорусский город Лида из-за непогоды страдает от затопления. Улицы и дворы подтоплены.

На "проблемных" участках дорог движение общественного транспорта затруднено.

Один из жителей даже плавал по улицам на надувном матрасе. Предварительно известно, что им заинтересовалась милиция, но до составления протокола дело не дошло.

Город в Беларуси затопило / Фото newgrodno.by

Местные издания предполагают, что постоянные подтопления вызваны несовершенной системой ливневого стока и особенностями ландшафта. Однако говорят, что власти пообещали прочистить ливневки.

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