По словам синоптика, дожди принесет северо-восточный циклон, который тянется к западному циклону, который сейчас находится над Германией.

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Погода 7 июня в регионах

В большинстве областей дожди будут умеренными – где-то может выпасть больше осадков, в других местах они будут небольшие. Однако в центральных, южных и восточных областях пройдут грозы, во время которых может дуть сильный ветер и даже сыпать град.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21...+25 градусов.

В Киеве вероятность дождя с грозой будет достаточно большой. Столбики термометров в столице поднимутся до +21...+23 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 7 июня:

Ужгород – +22...+24

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +23...+25

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +21...+23

Днепр – ++22...+24

Запорожье – +21...+23

Донецк – +21...+23

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23

Киев – +21...+23



Прогноз погоды в Украине на 7 июня / Скриншот с сайта Гидрометцентра