По словам синоптика, дожди принесет северо-восточный циклон, который тянется к западному циклону, который сейчас находится над Германией.
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Погода 7 июня в регионах
В большинстве областей дожди будут умеренными – где-то может выпасть больше осадков, в других местах они будут небольшие. Однако в центральных, южных и восточных областях пройдут грозы, во время которых может дуть сильный ветер и даже сыпать град.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21...+25 градусов.
В Киеве вероятность дождя с грозой будет достаточно большой. Столбики термометров в столице поднимутся до +21...+23 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 7 июня:
Ужгород – +22...+24
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +23...+25
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +21...+23
Сумы – +21...+23
Полтава – +21...+23
Днепр – ++22...+24
Запорожье – +21...+23
Донецк – +21...+23
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Киев – +21...+23
Прогноз погоды в Украине на 7 июня / Скриншот с сайта Гидрометцентра