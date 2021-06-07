За словами синоптикині, дощі принесе північно-східний циклон, який тягнеться до західного циклону, який наразі перебуває над Німеччиною.
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Погода 7 червня в регіонах
У більшості областей дощі будуть помірними – десь може випасти більше опадів, в інших місцях вони будуть невеликі. Однак у центральних, південних та східних областях пройдуть грози, під час яких може дути потужний вітер та навіть сипати град.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах +21…+25 градусів.
У Києві ймовірність дощу з грозою буде досить великою. Стовпчики термометрів у столиці підіймуться до +21…+23 градусів.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 7 червня:
Ужгород – +22...+24
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +22...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +21...+23
Чернігів – +21...+23
Суми – +21...+23
Полтава – +21...+23
Дніпро – ++22...+24
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +21...+23
Харків – +21...+23
Київ – +21...+23
Прогноз погоди в Україні на 7 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру