Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Отмечается, что в большинстве областей Украины температура воздуха заметно возрастет.

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Прогноз погоды на 7 января

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Во вторник, 7 января, по большей части будет без осадков, только в восточных и северо-восточных областях ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Также ночью на дорогах страны, кроме юга, местами будет гололедица.

По прогнозам, ветер будет преимущественно юго-западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза; днем 4 – 9 градусов тепла, на Прикарпатье и юге страны 7 – 12 градусов.

В Укргидрометцентре также предупредили, что 6 – 7 января, в связи с метелями и последующей оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Какой будет погода в областных центрах

Киев +7...+9;

Ужгород +7...+9;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +8...+10;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +7...+9;

Луцк +7...+9;

Ровно +7...+9;

Житомир +6...+8;

Винница +8...+10;

Одесса +9...+11;

Николаев +9...+11;

Херсон +10...+12;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +5...+7;

Чернигов +5...+7;

Сумы +4...+6;

Полтава +5...+7;

Днепр +7...+9;

Запорожье +8...+10;

Донецк +6...+8;

Луганск +4...+6;

Харьков +5...+7.

Погода в Украине 7 января / Карта Укргидрометцентра