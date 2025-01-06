Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Отмечается, что в большинстве областей Украины температура воздуха заметно возрастет.

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Прогноз погоды на 7 января

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Во вторник, 7 января, по большей части будет без осадков, только в восточных и северо-восточных областях ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Также ночью на дорогах страны, кроме юга, местами будет гололедица.

По прогнозам, ветер будет преимущественно юго-западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза; днем 4 – 9 градусов тепла, на Прикарпатье и юге страны 7 – 12 градусов.

В Укргидрометцентре также предупредили, что 6 – 7 января, в связи с метелями и последующей оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +7...+9;
  • Ужгород +7...+9;
  • Львов +9...+11;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +8...+10;
  • Черновцы +8...+10;
  • Хмельницкий +7...+9;
  • Луцк +7...+9;
  • Ровно +7...+9;
  • Житомир +6...+8;
  • Винница +8...+10;
  • Одесса +9...+11;
  • Николаев +9...+11;
  • Херсон +10...+12;
  • Симферополь +11...+13;
  • Кропивницкий +6...+8;
  • Черкассы +5...+7;
  • Чернигов +5...+7;
  • Сумы +4...+6;
  • Полтава +5...+7;
  • Днепр +7...+9;
  • Запорожье +8...+10;
  • Донецк +6...+8;
  • Луганск +4...+6;
  • Харьков +5...+7.

Погода в Украине 7 января / Карта Укргидрометцентра