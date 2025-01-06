Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Зазначається, що в більшості областей України температура повітря помітно зросте.
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Прогноз погоди на 7 січня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У вівторок, 7 січня, здебільшого буде без опадів, лише у східних та північно-східних областях вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Також вночі на дорогах країни, крім півдня, місцями буде ожеледиця.
За прогнозами, вітер буде переважно південно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу; вдень 4 – 9 градусів тепла, на Прикарпатті та півдні країни 7 – 12 градусів.
В Укргідрометцентрі також попередили, що 6 – 7 січня, у зв'язку з хуртовинами та подальшою відлигою, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +7…+9;
- Ужгород +7…+9;
- Львів +9...+11;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +8...+10;
- Чернівці +8...+10;
- Хмельницький +7...+9;
- Луцьк +7...+9;
- Рівне +7...+9;
- Житомир +6...+8;
- Вінниця +8…+10;
- Одеса +9...+11;
- Миколаїв +9...+11;
- Херсон +10...+12;
- Сімферополь +11...+13;
- Кропивницький +6...+8;
- Черкаси +5...+7;
- Чернігів +5...+7;
- Суми +4…+6;
- Полтава +5...+7;
- Дніпро +7...+9;
- Запоріжжя +8...+10;
- Донецьк +6…+8;
- Луганськ +4…+6;
- Харків +5...+7.
Погода в Україні 7 січня / Карта Укргідрометцентру