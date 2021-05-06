Прогноз погоды на 7 мая: атмосферный фронт обусловит дожди в большинстве областей
Погода в пятницу, 7 мая, будет теплой, однако на большинстве территорий дождливой. Атмосферный фронт принесет осадки в западные, северные и центральные области. Воздух в среднем прогреется до +15...+20 градусов.
Источник:фейсбук Натальи Диденко
По словам синоптика, 7 мая в Украине будет сравнительно тепло, немного свежеть начнет в западных областях.
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Какой будет погода в регионах
Очередной атмосферный фронт обусловит дожди на Западе, Севере Украины, а также во многих центральных областях и в Одесской области. В восточных областях и большинстве южных местных жителей будет радовать сухая и теплая погода.
Температура воздуха в среднем составит +15...+20 градусов, в южных и восточных регионах будет теплее – до +22 градусов, в западных – +13...+15 градусов.
В Киеве ночью и утром будет сухо, а днем пройдет дождь. Воздух прогреется до +16...+18 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 7 мая
Ужгород – +14...+16
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +17..+19
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +16...+18
Одесса – +20...+22
Николаев – +19...+21
Херсон – +20...+22
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +16...+18
Днепр – +18...+20
Запорожье – +18...+20
Донецк – +19...+21
Луганск – +20...+22
Харьков – +18...+20
Киев – +16...+18
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