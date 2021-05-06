Погода в пятницу, 7 мая, будет теплой, однако на большинстве территорий дождливой. Атмосферный фронт принесет осадки в западные, северные и центральные области. Воздух в среднем прогреется до +15...+20 градусов.

По словам синоптика, 7 мая в Украине будет сравнительно тепло, немного свежеть начнет в западных областях.

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Какой будет погода в регионах

Очередной атмосферный фронт обусловит дожди на Западе, Севере Украины, а также во многих центральных областях и в Одесской области. В восточных областях и большинстве южных местных жителей будет радовать сухая и теплая погода.

Температура воздуха в среднем составит +15...+20 градусов, в южных и восточных регионах будет теплее – до +22 градусов, в западных – +13...+15 градусов.

В Киеве ночью и утром будет сухо, а днем пройдет дождь. Воздух прогреется до +16...+18 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 7 мая

Ужгород – +14...+16

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +17..+19

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +16...+18

Одесса – +20...+22

Николаев – +19...+21

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +18...+20

Запорожье – +18...+20

Донецк – +19...+21

Луганск – +20...+22

Харьков – +18...+20

Киев – +16...+18



Погода на 7 мая / Карта Укргидрометцентра