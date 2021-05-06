Прогноз погоди на 7 травня: атмосферний фронт зумовить дощі в більшості областей
Погода у п'ятницю, 7 травня, буде теплою, однак на більшості територій дощовою. Атмосферний фронт принесе опади в західні, північні та центральні області. Повітря у середньому прогріється до +15...+20 градусів.
Джерело:фейсбук Наталки Діденко
За словами синоптикині, 7 травня в Україні буде порівняно тепло, трохи свіжішати почне у західних областях.
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Якою буде погода у регіонах
Черговий атмосферний фронт зумовить дощі на Заході, Півночі України, а також у багатьох центральних областях та на Одещині. У східних областях та більшості південних місцевих жителів тішитиме суха та тепла погода.
Температура повітря у середньому становитиме +15…+20 градусів, у південних та східних регіонах буде тепліше – до +22 градусів, у західних – +13…+15 градусів.
У Києві вночі та вранці буде сухо, а вдень пройде дощ. Повітря прогріється до +16…18 градусів.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 7 травня
Ужгород – +14...+16
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +17..+19
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +17..+19
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +14...+16
Вінниця – +16...+18
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +16...+18
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +20...+22
Харків – +18...+20
Київ – +16...+18
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