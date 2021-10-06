Температура воздуха ночью опустится до +1...+7 градусов. В некоторых регионах прогнозируют заморозки.

К теме Будет дуть сильный ветер, но будет сухо и солнечно: прогноз погоды на 6 октября

Погода в регионах Украины 7 октября

На западе погода будет солнечной и теплой – днем в среднем +12...+15 градусов. Жарче всего на Закарпатье – +17...+19 градусов. Тепло будет в южных областях – днем до +12...+14 градусов. В восточном регионе температура прогреется до +11...+14 градусов.

Однако ночью прогнозируют заморозки (0... +2 градуса) в Черниговской, Сумской, Полтавской областях. Исключение составляет только крайний юг и Закарпатье.

7 октября штормовые порывы ветра возможны в западной части Украины, в Крыму, Приазовье, в большинстве восточных областей, в Херсонской области, в Днепре с районами,

– написала синоптик Наталья Диденко.

В большинстве западных и юго-восточных областей порывы ветра прогнозируют до 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, то есть желтый).

"В Киеве 7 октября дожди маловероятны. Ночью + 1...+ 4 градуса, на окраинах возможны заморозки, днем потеплеет до +13 градусов. Ощущение холода будет добавлять восточный порывистый ветер", – написала Диденко.

Добавила также, несмотря на обманчивое солнце, стоит одеваться теплее.

Погода в городах Украины 7 октября

Ужгород – +17...+19

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +12...+14

Ровно – + 13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – + 12...+14

Одесса – + 13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – + 12...+14

Симферополь – + 12...+14

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – + 12...+14

Чернигов – + 11...+13

Сумы – + 11...+13

Полтава – + 11...+13

Днепр – + 12...+14

Запорожье – + 12...+14

Донецк – + 12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – + 11...+13



Прогноз погоды на 7 октября / Карта Укргидрометцентра