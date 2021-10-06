Температура повітря вночі опуститься до +1...+7 градусів. У деяких регіонах прогнозують заморозки.
До теми Дутиме сильний вітер, але буде сухо й сонячно: прогноз погоди на 6 жовтня
Погода у регіонах України 7 жовтня
На Заході погода буде сонячною та теплою – вдень в середньому +12...+15 градусів. Найспекотніше на Закарпатті – +17...+19 градусів. Тепло буде у південних областях – вдень до +12...+14 градусів. У східному регіоні температура прогріється до +11...+14 градусів.
Проте вночі прогнозують заморозки (0… +2 градуси) на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині. Виняток становить тільки крайній південь та Закарпаття.
7 жовтня штормові пориви вітру можливі в західній частині України, в Криму, Приазов'ї, у більшості східних областей, на Херсонщині, у Дніпрі з районами,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
У більшості західних та південно-східних областей пориви вітру прогнозують до 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, тобто жовтий).
"У Києві 7 жовтня дощі малоймовірні. Вночі +1...+4 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень потепліє до +13 градусів. Відчуття холоду додаватиме східний поривчастий вітер", – написала Діденко.
Додала також, – попри оманливе сонце, варто одягатись тепліше.
Погода у містах України 7 жовтня
Ужгород – +17...+19
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +12...+14
Рівне – +13...+15
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +11...+13
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +12...+14
Київ – +11...+13
Прогноз погоди на 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру