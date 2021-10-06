Температура повітря вночі опуститься до +1...+7 градусів. У деяких регіонах прогнозують заморозки.

До теми Дутиме сильний вітер, але буде сухо й сонячно: прогноз погоди на 6 жовтня

Погода у регіонах України 7 жовтня

На Заході погода буде сонячною та теплою – вдень в середньому +12...+15 градусів. Найспекотніше на Закарпатті – +17...+19 градусів. Тепло буде у південних областях – вдень до +12...+14 градусів. У східному регіоні температура прогріється до +11...+14 градусів.

Проте вночі прогнозують заморозки (0… +2 градуси) на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині. Виняток становить тільки крайній південь та Закарпаття.

7 жовтня штормові пориви вітру можливі в західній частині України, в Криму, Приазов'ї, у більшості східних областей, на Херсонщині, у Дніпрі з районами,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

У більшості західних та південно-східних областей пориви вітру прогнозують до 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, тобто жовтий).

"У Києві 7 жовтня дощі малоймовірні. Вночі +1...+4 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень потепліє до +13 градусів. Відчуття холоду додаватиме східний поривчастий вітер", – написала Діденко.

Додала також, – попри оманливе сонце, варто одягатись тепліше.

Погода у містах України 7 жовтня

Ужгород – +17...+19

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +12...+14

Рівне – +13...+15

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +12...+14

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру