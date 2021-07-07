Средняя дневная температура составит +29...+31 градус. Холоднее всего будет на Юге. Там температура прогреется лишь до +29 градусов.
Заметьте Грозы отступают: в Украину наконец придет жара, температура подскочит до +34
Температурным рекордсменом дня станет Киев. В украинской столице прогнозируют до +32 градусов.
Что говорит синоптик Диденко
Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что 8 июля "антициклон окончательно вытеснит южный циклон с его дождями с нашей территории и поэтому практически повсюду в Украине ожидается сухая погода".
Температура воздуха постепенно раскручивается. Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается +27...+33 градуса. В дальнейшем жара в Украине будет усиливаться,
– рассказала синоптик.
По словам Диденко, "в Киеве 8-го июля будет царить сухая солнечная погода".
Погода в городах Украины 8 июля
Ужгород – +31...+33
Львов – +29...+31
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +29...+31
Ровно – +29...+31
Житомир – +29...+31
Винница – +29...+31
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +30...+32
Погода в городах Украины 8 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра