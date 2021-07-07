Середня денна температура становитиме +29...+31 градус. Найпрохолодніше буде на Півдні. Там температура прогріється лише до +29 градусів.

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Температурним рекордсменом дня стане Київ. В українській столиці прогнозують до +32 градусів.

Що каже синоптикиня Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 8 липня "антициклон остаточно витіснить південний циклон із його дощами з нашої території і тому практично повсюди в Україні очікується суха погода".

Температура повітря поступово розкручується. Завтра протягом дня у більшості областей передбачається +27+33 градуси. Надалі спека в Україні посилюватиметься,

– розповіла синоптикиня.

За словами Діденко, "у Києві 8-го липня пануватиме суха сонячна погода".

Погода у містах України 8 липня

Ужгород – +31...+33

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +29...+31

Рівне – +29...+31

Житомир – +29...+31

Вінниця – +29...+31

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +30...+32



Погода у містах України 8 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру



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