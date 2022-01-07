На Западе будет идти снег. В Одессе прогнозируют дожди. Между тем в других регионах Украины осадков не прогнозируют. Днем из-за туч будет выглядывать солнце.

Заметьте Во Львове объявили штормовое предупреждение: прогноз погоды на 8 – 12 января

На западе средняя дневная температура составит 0...+2 градуса. В центральных областях обещают -1...+ 1 градус. На Востоке – 0...-2 градуса.

Теплее всего будет в Одесской области (+2...+4) и в Крыму (+3...+5). Самое прохладное – на Харьковщине. Там обещают до -3 градусов.

В Киеве прогнозируют 0...+2 градуса.

Ночью на всей территории Украины ударят морозы. Температура воздуха опустится до -13 градусов.

Погода в городах Украины 8 января

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...+2

Черновцы-0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – + 2...+4

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0...-2

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...-2

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...-3

Киев – 0...+2

Погода 8 января / Фото Укргидрометцентра