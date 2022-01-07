На Западе будет идти снег. В Одессе прогнозируют дожди. Между тем в других регионах Украины осадков не прогнозируют. Днем из-за туч будет выглядывать солнце.
Заметьте Во Львове объявили штормовое предупреждение: прогноз погоды на 8 – 12 января
На западе средняя дневная температура составит 0...+2 градуса. В центральных областях обещают -1...+ 1 градус. На Востоке – 0...-2 градуса.
Теплее всего будет в Одесской области (+2...+4) и в Крыму (+3...+5). Самое прохладное – на Харьковщине. Там обещают до -3 градусов.
В Киеве прогнозируют 0...+2 градуса.
Ночью на всей территории Украины ударят морозы. Температура воздуха опустится до -13 градусов.
Погода в городах Украины 8 января
Ужгород – 0...+2
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...+2
Черновцы-0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – + 2...+4
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – 0...-2
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – 0...-2
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...-3
Киев – 0...+2
Погода 8 января / Фото Укргидрометцентра