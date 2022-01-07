На Заході сніжитиме. В Одесі прогнозують дощі. Тим часом в інших регіонах України опадів не прогнозують. Вдень з-за хмар визиратиме сонце.

Зауважте У Львові оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 8 – 12 січня

На Заході середня денна температура становитиме 0...+2 градуси. У центральних областях обіцяють -1...+1 градус. На Сході – 0...-2 градуси.

Найтепліше буде на Одещині (+2...+4) та у Криму (+3...+5). Найпрохолодніше – на Харківщині. Там обіцяють до -3 градусів.

У Києві прогнозують 0...+2 градуси.

Уночі на всій території України вдарять морози. Температура повітря опуститься до -13 градусів.

Погода в містах України 8 січня

Ужгород – 0...+2

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +2...+4

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – 0...-2

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – 0...-2

Луганськ – 0...-2

Харків – -1...-3

Київ – 0...+2



Погода 8 січня / Фото Укргідрометцентру