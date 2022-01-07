На Заході сніжитиме. В Одесі прогнозують дощі. Тим часом в інших регіонах України опадів не прогнозують. Вдень з-за хмар визиратиме сонце.
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На Заході середня денна температура становитиме 0...+2 градуси. У центральних областях обіцяють -1...+1 градус. На Сході – 0...-2 градуси.
Найтепліше буде на Одещині (+2...+4) та у Криму (+3...+5). Найпрохолодніше – на Харківщині. Там обіцяють до -3 градусів.
У Києві прогнозують 0...+2 градуси.
Уночі на всій території України вдарять морози. Температура повітря опуститься до -13 градусів.
Погода в містах України 8 січня
Ужгород – 0...+2
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +2...+4
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – 0...-2
Полтава – -1...+1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – 0...-2
Луганськ – 0...-2
Харків – -1...-3
Київ – 0...+2
Погода 8 січня / Фото Укргідрометцентру