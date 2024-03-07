Ветер по стране будет преимущественно северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине на 8 марта

Синоптики прогнозируют переменную облачность, однако без осадков.

Температура ночью составит 1 – 6 градусов мороза, на востоке страны и в Карпатах до 9 градусов мороза, а днем 1 – 6 градусов тепла. Зато на Закарпатье и в Крыму ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла.

В общем столбики термометров в областных центрах днем будут показывать такую температуру:

Киев – +4...+6

Ужгород – +8...+10

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Прогноз погоды в Киеве

В столице осадков также не будет. Ночью прогнозируют от 2 до 4 градусов мороза, днем 4 – 6 градусов тепла.

Зато в Киевской области температура ночью составит 1 – 6 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.