Ветер по стране будет преимущественно северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.
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Прогноз погоды в Украине на 8 марта
Синоптики прогнозируют переменную облачность, однако без осадков.
Температура ночью составит 1 – 6 градусов мороза, на востоке страны и в Карпатах до 9 градусов мороза, а днем 1 – 6 градусов тепла. Зато на Закарпатье и в Крыму ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла.
В общем столбики термометров в областных центрах днем будут показывать такую температуру:
- Киев – +4...+6
- Ужгород – +8...+10
- Львов – +4...+6
- Ивано-Франковск – +4...+6
- Тернополь – +4...+6
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +4...+6
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +5...+7
- Житомир – +4...+6
- Винница – +4...+6
- Одесса – +5...+7
- Николаев – +5...+7
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +7...+9
- Кропивницкий – +3...+5
- Черкассы – +3...+5
- Чернигов – +3...+5
- Сумы – +3...+5
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – +5...+7
- Донецк – +3...+5
- Луганск – +3...+5
- Харьков – +3...+5
Прогноз погоды в Киеве
В столице осадков также не будет. Ночью прогнозируют от 2 до 4 градусов мороза, днем 4 – 6 градусов тепла.
Зато в Киевской области температура ночью составит 1 – 6 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.