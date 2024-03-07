Ветер по стране будет преимущественно северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине на 8 марта

Синоптики прогнозируют переменную облачность, однако без осадков.

Температура ночью составит 1 – 6 градусов мороза, на востоке страны и в Карпатах до 9 градусов мороза, а днем 1 – 6 градусов тепла. Зато на Закарпатье и в Крыму ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла.

В общем столбики термометров в областных центрах днем будут показывать такую температуру:

  • Киев – +4...+6
  • Ужгород – +8...+10
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +5...+7
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +5...+7
  • Николаев – +5...+7
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +7...+9
  • Кропивницкий – +3...+5
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +3...+5
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +3...+5
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +3...+5
  • Харьков – +3...+5

Прогноз погоды в Киеве

В столице осадков также не будет. Ночью прогнозируют от 2 до 4 градусов мороза, днем 4 – 6 градусов тепла.

Зато в Киевской области температура ночью составит 1 – 6 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.