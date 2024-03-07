Вітер по країні буде переважно північно-західний, 3 – 8 метрів на секунду.

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Прогноз погоди в Україні на 8 березня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, однак без опадів.

Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів морозу, на сході країни та в Карпатах до 9 градусів морозу, а вдень 1 – 6 градусів тепла. Натомість на Закарпатті та в Криму вночі буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла.

Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах вдень показуватимуть таку температуру:

  • Київ – +4...+6
  • Ужгород – +8...+10
  • Львів – +4...+6
  • Івано-Франківськ – +4...+6
  • Тернопіль – +4...+6
  • Чернівці – +4...+6
  • Хмельницький – +4...+6
  • Луцьк – +5...+7
  • Рівне – +5...+7
  • Житомир – +4...+6
  • Вінниця – +4...+6
  • Одеса – +5...+7
  • Миколаїв – +5...+7
  • Херсон – +4...+6
  • Сімферополь – +7...+9
  • Кропивницький – +3...+5
  • Черкаси – +3...+5
  • Чернігів – +3...+5
  • Суми – +3...+5
  • Полтава – +3...+5
  • Дніпро – +3...+5
  • Запоріжжя – +5...+7
  • Донецьк – +3...+5
  • Луганськ – +3...+5
  • Харків – +3...+5

Прогноз погоди у Києві

У столиці опадів також не буде. Вночі прогнозують від 2 до 4 градусів морозу, вдень 4 – 6 градусів тепла.

Натомість у Київській області температура вночі становитиме 1 – 6 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.