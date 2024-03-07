Так, подекуди ще можна випасти до 2 сантиметрів снігу. Про це раніше розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Зверніть увагу Насувається похолодання: в Україні знову посилиться мороз, буде сніг

В яких областях може випасти 2 сантиметри снігу

Синоптикиня прогнозувала, що з середи впливатиме антициклон з центром над північною Європою. Його гребінь буде поширюватися на територію України. Це й забезпечить у більшості областей цього тижня переважно погоду без опадів.

Однак, 8 березня на Закарпатті та в Карпатах вночі сніжитиме, а вдень очікується дощ.

До речі, найбільша ймовірність снігу цього тижня у західних областях. Зокрема, Волинській та Рівненській. Там місцями може випасти 1 – 2 сантиметри снігу.

Цікаво Чи вдарять ще люті морози навесні: синоптик дав чітку відповідь

Прогноз погоди на три доби

В Укргідрометцентрі спрогнозували, яка буде погода упродовж 7 – 9 вересня. Без опадів, лише у четвер на Закарпатті та Прикарпатті вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер буде переважно північно-східний, 3 – 10 метрів на секунду.

Вночі 7 березня вночі 0 – 5 морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла. На Закарпатті та Півдні країни вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 3 – 8 тепла.

8 – 9 березня вночі 2 – 8 морозу, вдень 2 – 7 тепла. Однак, на Закарпатті, у суботу місцями й на Прикарпатті та Одещині 9 – 12 градусів.

У Карпатах 7 березня сніг за температури 1 – 6 морозу. 8– 9 березня без опадів, вночі 3 – 8 морозу, вдень 0 – 5 тепла.

Дивіться також Похолодання, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 березня

Коли в Україні посиляться опади

Синоптик Ігор Кібальчич писав, що ймовірність опадів в Україні помітно збільшиться у другій половині місяця. Тоді нашу державу частіше відвідуватимуть циклони та атмосферні фронти.

До речі, місячна кількість опадів очікується в межах норми. Тільки в західних областях подекуди вище за норму на 15 – 30 %.