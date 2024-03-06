Температура повітря на території всієї України понизиться на декілька градусів, порівняно з 6 березня. Найтепліше традиційно буде на Закарпатті та Півдні України.
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Якою буде погода в регіонах України
У всіх регіонах нашої держави 7 березня буде хмарна погода з проясненнями.
На Закарпатті та Прикарпатті вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду,
– розповіли синоптики.
Температура повітря вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 4 тепла. Найтепліше на Закарпатті та Півдні країни – вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень – 3 – 8 градусів тепла.
Протягом дня в Карпатах буде невеликий сніг, протягом доби 1 – 6 градусів морозу.
У Київській області опадів не прогнозують. Погода там буде хмарною з проясненнями.
"Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла", – розповіли синоптики.
У Києві вночі буде 2 – 4 градуси морозу, вдень – від 0 до 2 градусів тепла.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +1...+3
- Ужгород – +7...+9
- Львів – +3...+5
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +2...+4
- Чернівці – +3...+5
- Хмельницький – +2...+4
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +2...+4
- Житомир – +1...+3
- Вінниця – +3...+5
- Одеса – +6...+8
- Миколаїв – +5...+7
- Херсон – +5...+7
- Сімферополь – +5...+7
- Кропивницький – +1...+3
- Черкаси – +1...+3
- Чернігів – +1...+3
- Суми – 0...+2
- Полтава – +1...+3
- Дніпро – +2...+4
- Запоріжжя – +5...+7
- Донецьк – +2...+4
- Луганськ – +1...+3
- Харків – +1...+3
Прогноз погоди на 7 березня / Укргідрометцентр