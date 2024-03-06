Температура воздуха на территории всей Украины понизится на несколько градусов, по сравнению с 6 марта. Теплее всего традиционно будет на Закарпатье и Юге Украины.

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Какой будет погода в регионах Украины

Во всех регионах нашего государства 7 марта будет облачная погода с прояснениями.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью умеренный, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду,

– рассказали синоптики.

Температура воздуха ночью 0 – 5 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 тепла. Теплее всего на Закарпатье и Юге страны – ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем – 3 – 8 градусов тепла.

В течение дня в Карпатах будет небольшой снег, в течение суток 1 – 6 градусов мороза.

В Киевской области осадков не прогнозируют. Погода там будет облачной с прояснениями.

"Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 0 – 5 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла", – рассказали синоптики.

В Киеве ночью будет 2 – 4 градуса мороза, днем – от 0 до 2 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +1...+3

Ужгород – +7...+9

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +1...+3

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Сумы – 0...+2

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +5...+7

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3



Прогноз погоды на 7 марта / Укргидрометцентр