Синоптики предупредили, что в западных областях ночью и утром местами будет туман. В других регионах будет идти дождь.
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Какой будет погода в регионах Украины
Ночью в большинстве районов Левобережья, днем на Сумщине и Харьковщине дожди, на остальной территории без осадков. На западе страны ночью и утром местами туман,
– заявили в Укргидрометцентре.
Также синоптики прогнозируют ветер западный (в западных областях – южный), 7 – 12 метров в секунду, на северо-востоке страны местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.
"Температура ночью в западных областях 3 – 8 градусов тепла, на остальной территории 6 – 11 градусов тепла, на побережье морей до 13 градусов; днем 16 – 21 градусов, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12 – 17 градусов", – предупредили синоптики.
В Киевской области облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют, ветер западный 7 – 12 метров в секунду.
"Температура по области ночью 6 – 11 градусов, днем 12 – 17 градусов. В Киеве ночью 8 – 10 градусов, днем 15 – 17 градусов", – рассказали в Укргидромедцентре.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +15– +17
- Ужгород +17 – +19
- Львов +18 – +20
- Ивано-Франковск +18 – +20
- Тернополь +17 – +19
- Черновцы +18 – +20
- Хмельницкий +17 – +19
- Луцк +17 – +19
- Ровно +17 – +19
- Житомир +14 – +16
- Винница +17 – +19
- Одесса +19 – +21
- Николаев +19 – +21
- Херсон +21– +23
- Симферополь +20– +22
- Кропивницкий +17– +19
- Черкассы +17 – +19
- Чернигов +12– +14
- Сумы +12– +14
- Полтава +14– +16
- Днепр +18 – +20
- Запорожье +19 – +21
- Донецк +15 – +17
- Луганск +14 – +16
- Харьков +14 – +16
Прогноз погоды на 8 октября / Фото Укргидрометцентр