Украинцев будет радовать сухая и теплая сентябрьская погода. Дожди будут обходить территорию страны, зато солнце ярко будет светить.

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Тепло и солнечно будет везде

Солнечный день прогнозируют во всех областях. В среднем столбики термометров будут достигать + 21 ... 23 градуса. Однако на Львовщине, Закарпатье, Прикарпатье и Буковине будет немного теплее – до +24 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни шансы на дождь в Украине будут минимальны. А уже в ночь на 8 сентября уменьшится вероятность заморозков.

Однако утром ожидают туманы, поэтому водителям следует быть осторожными на дорогах.

В Киеве дневная температура воздуха составит + 20...+22 градусов. Осадков не прогнозируют, будет малооблачная сухая погода.

Погода в городах Украины 8 сентября

Ужгород – + 22...+24

Львов – + 22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – + 21...+23

Черновцы – + 22...+24

Хмельницкий – + 20...+22

Луцк – + 21...+23

Ровно – + 21...+23

Житомир – + 20...+22

Винница – + 20...+22

Одесса – + 21...+23

Николаев – + 20...+22

Херсон – + 21...+23

Симферополь – + 20...+22

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – + 20...+22

Чернигов – + 20...+22

Сумы – +19...+21

Полтава – +19...+21

Днепр – + 21...+23

Запорожье – +19...+21

Донецк – + 20...+22

Луганск – +19...+21

Харьков – + 20...+22

Киев – + 20...+22



Погода в Украине 8 сентября / Карта Укргидрометцентра

Отрывок из сообщения Натальи Диденко:

Если вы видели, как большой кот греется на солнце, раскинулся на все четыре лапы, тогда вы хорошо можете представить антициклон, который сейчас именно так повис над Украиной.

А потому и завтра, и в ближайшие дни шансы на дождь у нас минимальны.

К приятной солнечной сентябрьской красоте прислонится комфортная температура воздуха.

Уже ближайшей ночью уменьшается вероятность заморозков, а днем в среду столбики термометров в Украине поднимутся до +17+24 градусов!

Характерный осенний нюанс – утренние туманы. Водители, не заглядывайтесь слишком на окружающую красоту и симпатичную соседку-соседа на пассажирском сиденье, внимательнее на дороге)

В Киеве 8-го сентября дневная температура воздуха уже достигнет вкусных синоптических +20+22 градусов! Дождей не предвидится, будет малооблачная сухая погода.