Украинцев будет радовать сухая и теплая сентябрьская погода. Дожди будут обходить территорию страны, зато солнце ярко будет светить.
Читайте также "Бабье лето" – уже в Украине, – синоптик спрогнозировала роскошную погоду в течение недели
Тепло и солнечно будет везде
Солнечный день прогнозируют во всех областях. В среднем столбики термометров будут достигать + 21 ... 23 градуса. Однако на Львовщине, Закарпатье, Прикарпатье и Буковине будет немного теплее – до +24 градусов.
По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни шансы на дождь в Украине будут минимальны. А уже в ночь на 8 сентября уменьшится вероятность заморозков.
Однако утром ожидают туманы, поэтому водителям следует быть осторожными на дорогах.
В Киеве дневная температура воздуха составит + 20...+22 градусов. Осадков не прогнозируют, будет малооблачная сухая погода.
Погода в городах Украины 8 сентября
Ужгород – + 22...+24
Львов – + 22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – + 21...+23
Черновцы – + 22...+24
Хмельницкий – + 20...+22
Луцк – + 21...+23
Ровно – + 21...+23
Житомир – + 20...+22
Винница – + 20...+22
Одесса – + 21...+23
Николаев – + 20...+22
Херсон – + 21...+23
Симферополь – + 20...+22
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – + 20...+22
Чернигов – + 20...+22
Сумы – +19...+21
Полтава – +19...+21
Днепр – + 21...+23
Запорожье – +19...+21
Донецк – + 20...+22
Луганск – +19...+21
Харьков – + 20...+22
Киев – + 20...+22
Погода в Украине 8 сентября / Карта Укргидрометцентра
Отрывок из сообщения Натальи Диденко:
Если вы видели, как большой кот греется на солнце, раскинулся на все четыре лапы, тогда вы хорошо можете представить антициклон, который сейчас именно так повис над Украиной.
А потому и завтра, и в ближайшие дни шансы на дождь у нас минимальны.
К приятной солнечной сентябрьской красоте прислонится комфортная температура воздуха.
Уже ближайшей ночью уменьшается вероятность заморозков, а днем в среду столбики термометров в Украине поднимутся до +17+24 градусов!
Характерный осенний нюанс – утренние туманы. Водители, не заглядывайтесь слишком на окружающую красоту и симпатичную соседку-соседа на пассажирском сиденье, внимательнее на дороге)
В Киеве 8-го сентября дневная температура воздуха уже достигнет вкусных синоптических +20+22 градусов! Дождей не предвидится, будет малооблачная сухая погода.