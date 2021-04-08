В пятницу, 9 апреля, Украину наконец покинут осадки. Максимальная температура воздуха будет достигать +12 градусов.

Теплее всего будет традиционно на Юге. В Николаевской и Одесской областях – до +12 градусов, на Херсонщине и в оккупированном Крыму – до +11.

Обратите внимание Карпатские вершины замело снегом, температура опустилась до -17

Потеплеет и на Севере. Там дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+10 градусов. В центральных регионах – похожая ситуация, но немного теплее.

Дожди и мокрый снег наконец покинут Запад. На Закарпатье, Буковине и в Винницкой области температура поднимется до +11 градусов, в других регионах – немного холоднее.

Жителям Востока также следует приготовиться к незначительному потеплению. Во всех регионах температура будет сохраняться на уровне +8...+10 градусов. Впрочем, будет облачно.

В Киеве в пятницу будет сухо и тепло – до +10 градусов. Небо в течение всего дня будет ясным. Осадков в столице не предвидится.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что в течение ближайших выходных температура воздуха поднимется вплоть до +13...+17 градусов.

Так что в пятницу, 9 апреля, как раз будет время адаптироваться от недавнего снега к солнцу настоящего апрельского тепла,

– подчеркнула она.

"Антициклон обусловит в пятницу в Украине сухую солнечную погоду, только ближайшей ночью на Приазовье ожидается небольшой дождь", – добавила эксперт.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 9 апреля

Ужгород – +9...+11

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровне – +8...+10

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +8...+10

Сумы – +8...+10

Полтава – +8...+10

Днепр – +9...+11

Запорожье – +9...+11

Донецк – +8...+10

Луганск – +8...+10

Харьков – +8...+10

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 9 апреля / Карта Укргидрометцентра