Прогноз погоды на 9 апреля: наконец без дождя и снега, в Украине до +12
В пятницу, 9 апреля, Украину наконец покинут осадки. Максимальная температура воздуха будет достигать +12 градусов.
Источник:Укргидрометцентр
Теплее всего будет традиционно на Юге. В Николаевской и Одесской областях – до +12 градусов, на Херсонщине и в оккупированном Крыму – до +11.
Обратите внимание Карпатские вершины замело снегом, температура опустилась до -17
Потеплеет и на Севере. Там дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+10 градусов. В центральных регионах – похожая ситуация, но немного теплее.
Дожди и мокрый снег наконец покинут Запад. На Закарпатье, Буковине и в Винницкой области температура поднимется до +11 градусов, в других регионах – немного холоднее.
Жителям Востока также следует приготовиться к незначительному потеплению. Во всех регионах температура будет сохраняться на уровне +8...+10 градусов. Впрочем, будет облачно.
В Киеве в пятницу будет сухо и тепло – до +10 градусов. Небо в течение всего дня будет ясным. Осадков в столице не предвидится.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что в течение ближайших выходных температура воздуха поднимется вплоть до +13...+17 градусов.
Так что в пятницу, 9 апреля, как раз будет время адаптироваться от недавнего снега к солнцу настоящего апрельского тепла,
– подчеркнула она.
"Антициклон обусловит в пятницу в Украине сухую солнечную погоду, только ближайшей ночью на Приазовье ожидается небольшой дождь", – добавила эксперт.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 9 апреля
Ужгород – +9...+11
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровне – +8...+10
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +8...+10
Сумы – +8...+10
Полтава – +8...+10
Днепр – +9...+11
Запорожье – +9...+11
Донецк – +8...+10
Луганск – +8...+10
Харьков – +8...+10
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на 9 апреля / Карта Укргидрометцентра
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