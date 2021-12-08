Насладиться солнцем в декабрьский день смогут только жители Закарпатья. Между тем во всех остальных регионах будет облачно, но без осадков.
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Также на Закарпатье будет по-зимнему тепло. Синоптики прогнозируют до + 5 градусов. Между тем в других областях на западе обещают морозы.
Холоднее всего будет в Ивано-Франковске и Луцке. Столбик термометра будет показывать -2...-4 градуса.
Между тем в центральных, южных и восточных областях прогнозируют потепление. Средняя дневная температура составит +5...+7 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
Украинский синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 9 декабря в Украине будет облачно и влажно. Людей предупреждают об опасности. В частности, на дорогах.
Каких-либо сильных осадков не предвидится, однако совокупность межсезонных метеоявлений, таких как гололед, гололедица, налипание мокрого снега, плотная облачность организует общий синоптический дискомфорт,
– подчеркнула синоптик.
Диденко посоветовала украинцам выбирать удобную обувь и во время пребывания на улице быть очень внимательными.
Погода в областях Украины
Ужгород – +3...+5
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -2...-4
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -2...-4
Ровно – -2...-4
Житомир – 0...-2
Винница – 0...-2
Одесса – + 5...+7
Николаев – + 5...+7
Херсон – + 5...+7
Симферополь – + 5...+7
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+5
Чернигов – 0...+2
Сумы – + 1...+3
Полтава – + 4...+6
Днепр – + 5...+7
Запорожье – + 5...+7
Донецк – + 5...+7
Луганск – + 5...+7
Харьков – + 5...+7
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 9 декабря / данные Укргидрометцентра
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