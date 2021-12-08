Насладиться солнцем в декабрьский день смогут только жители Закарпатья. Между тем во всех остальных регионах будет облачно, но без осадков.

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Также на Закарпатье будет по-зимнему тепло. Синоптики прогнозируют до + 5 градусов. Между тем в других областях на западе обещают морозы.

Холоднее всего будет в Ивано-Франковске и Луцке. Столбик термометра будет показывать -2...-4 градуса.

Между тем в центральных, южных и восточных областях прогнозируют потепление. Средняя дневная температура составит +5...+7 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

Украинский синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 9 декабря в Украине будет облачно и влажно. Людей предупреждают об опасности. В частности, на дорогах.

Каких-либо сильных осадков не предвидится, однако совокупность межсезонных метеоявлений, таких как гололед, гололедица, налипание мокрого снега, плотная облачность организует общий синоптический дискомфорт,

– подчеркнула синоптик.

Диденко посоветовала украинцам выбирать удобную обувь и во время пребывания на улице быть очень внимательными.

Погода в областях Украины

Ужгород – +3...+5

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -2...-4

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -2...-4

Ровно – -2...-4

Житомир – 0...-2

Винница – 0...-2

Одесса – + 5...+7

Николаев – + 5...+7

Херсон – + 5...+7

Симферополь – + 5...+7

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – 0...+2

Сумы – + 1...+3

Полтава – + 4...+6

Днепр – + 5...+7

Запорожье – + 5...+7

Донецк – + 5...+7

Луганск – + 5...+7

Харьков – + 5...+7

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 9 декабря / данные Укргидрометцентра

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