Теплее всего будет в Ужгороде, там температура воздуха прогреется до + 16 градусов.
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На Западной Украине ясная погода ожидается утром и вечером. Зато днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется до +12...+14 градусов. А вот на востоке облачная погода продержится весь день. Правда, и там облака не принесут осадков. Температура воздуха составит +11...+13 градусов.
Утром небо на севере будет ясным, а днем укроется облаками, которые не будут исчезать до завершения дня. Столбики термометра покажут +11...+13 градусов. В южных регионах небо также будет пасмурным. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в регионе и призвали быть осмотрительными. Температура воздуха – +11...+13 градусов.
Ясная погода продержится в Киеве совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется тучами, +11...+13 градусов.
Погода в городах Украины 9 октября
Ужгород – +14...+16
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – + 11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – + 11...+13
Одесса – + 11...+13
Николаев – + 11...+13
Херсон – + 11...+13
Симферополь – + 13...+15
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – + 11...+13
Сумы – +10...+12
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – + 11...+13
Донецк – + 11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – + 11...+13
КИЕВ – + 11...+13
Погода в Украине 9 октября / данные Укргидрометцентра