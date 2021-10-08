Теплее всего будет в Ужгороде, там температура воздуха прогреется до + 16 градусов.

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На Западной Украине ясная погода ожидается утром и вечером. Зато днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется до +12...+14 градусов. А вот на востоке облачная погода продержится весь день. Правда, и там облака не принесут осадков. Температура воздуха составит +11...+13 градусов.

Утром небо на севере будет ясным, а днем укроется облаками, которые не будут исчезать до завершения дня. Столбики термометра покажут +11...+13 градусов. В южных регионах небо также будет пасмурным. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в регионе и призвали быть осмотрительными. Температура воздуха – +11...+13 градусов.

Ясная погода продержится в Киеве совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется тучами, +11...+13 градусов.

Погода в городах Украины 9 октября

Ужгород – +14...+16

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – + 11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – + 11...+13

Одесса – + 11...+13

Николаев – + 11...+13

Херсон – + 11...+13

Симферополь – + 13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – + 11...+13

Сумы – +10...+12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – + 11...+13

Донецк – + 11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – + 11...+13

КИЕВ – + 11...+13



Погода в Украине 9 октября / данные Укргидрометцентра