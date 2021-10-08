Найтепліше буде в Ужгороді, там температура повітря прогріється до +16 градусів.

Важливо ООН прогнозує глобальну водну кризу

На Західній Україні ясна погода очікується вранці та ввечері. Натомість вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря прогріється до +12...+14 градусів. А от на сході хмарна погода протримається весь день. Щоправда, і там хмари не принесуть опадів. Температура повітря складатиме +11...+13 градусів.

Вранці небо на півночі буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Стовпчики термометру покажуть +11...+13 градусів. У південних регіонах небо також буде похмурим. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у регіоні та закликали бути обачними. Температура повітря – +11...+13 градусів.

Ясна погода протримається у Києві зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами, +11...+13 градусів.

Погода у містах України 9 жовтня

Ужгород – +14...+16

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +11...+13



Погода в Україні 9 жовтня / Дані Укргідрометцентру