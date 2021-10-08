Найтепліше буде в Ужгороді, там температура повітря прогріється до +16 градусів.
Важливо ООН прогнозує глобальну водну кризу
На Західній Україні ясна погода очікується вранці та ввечері. Натомість вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря прогріється до +12...+14 градусів. А от на сході хмарна погода протримається весь день. Щоправда, і там хмари не принесуть опадів. Температура повітря складатиме +11...+13 градусів.
Вранці небо на півночі буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Стовпчики термометру покажуть +11...+13 градусів. У південних регіонах небо також буде похмурим. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у регіоні та закликали бути обачними. Температура повітря – +11...+13 градусів.
Ясна погода протримається у Києві зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами, +11...+13 градусів.
Погода у містах України 9 жовтня
Ужгород – +14...+16
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +10...+12
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +11...+13
Погода в Україні 9 жовтня / Дані Укргідрометцентру