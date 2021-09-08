Синоптики прогнозируют сухую погоду без осадков. Ночью на всей территории страны прогнозируют +8...+10 градусов.
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Погода в регионах Украины
На всей территории страны потеплеет – температура воздуха в среднем прогреется до +22...+24 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, Николаевщине, Киевщине, Херсонщине и в оккупированном Симферополе – +23...+25 градусов.
Хотя дождей в области не прогнозируют, однако будут туманы. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что видимость утром и вечером будет всего 300 – 500 метров.
В Киеве четверг (9 сентября – 24 канал) также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается +22...+24 градуса,
– сообщила Диденко.
Она также пояснила, что сухую теплую погоду над Украиной будет удерживать антициклон Hermelinde.
Погода в городах Украины 9 сентября
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +22...+24
Винница – +21...+23
Одесса – +22...+24
Николаев – +23...+25
Херсон – +23...+25
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +22...+24
Сумы – +21...+23
Полтава – +22..+24
Днепр – +21...+23
Запорожье – +22...+24
Донецк – +21...+23
Луганск – +20...+22
Харьков – +21...+23
Киев – +23...+25
Погода в Украине на 9 сентября / Карта Укргидрометцентра