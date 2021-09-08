Синоптики прогнозируют сухую погоду без осадков. Ночью на всей территории страны прогнозируют +8...+10 градусов.

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Погода в регионах Украины

На всей территории страны потеплеет – температура воздуха в среднем прогреется до +22...+24 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, Николаевщине, Киевщине, Херсонщине и в оккупированном Симферополе – +23...+25 градусов.

Хотя дождей в области не прогнозируют, однако будут туманы. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что видимость утром и вечером будет всего 300 – 500 метров.

В Киеве четверг (9 сентября – 24 канал) также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается +22...+24 градуса,

– сообщила Диденко.

Она также пояснила, что сухую теплую погоду над Украиной будет удерживать антициклон Hermelinde.

Погода в городах Украины 9 сентября

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +21...+23

Одесса – +22...+24

Николаев – +23...+25

Херсон – +23...+25

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы – +21...+23

Полтава – +22..+24

Днепр – +21...+23

Запорожье – +22...+24

Донецк – +21...+23

Луганск – +20...+22

Харьков – +21...+23

Киев – +23...+25



Погода в Украине на 9 сентября / Карта Укргидрометцентра