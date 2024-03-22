Возможно ли выпадение снега во второй месяц весны уже в этом году, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в апреле

Назвать снег в апреле чем-то аномальным синоптики не могут. Такое иногда бывает, впрочем, не часто.

Но на наших широтах в апреле иногда могут выпадать и осадки в виде мокрого снега. Конечно же, это очень кратковременный процесс. Преимущественно в течение суток все растает, если на дворе апрель. Ведь в этот период если и возможны, то очень изменчивые и стремительные процессы,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время отметила, что сказать, будет ли снег в апреле этого года, синоптики пока не могу. Ведь еще очень рано. Такие процессы отслеживаются уже в более локальных масштабах на несколько суток, по крайней мере на неделю.

"В ближайшей перспективе таких процессов точно не будет", – добавила эксперт.

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