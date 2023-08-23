Как долго еще будет жара и какой погоды ждать до конца месяца, спрогнозировали в Укргидрометцентре, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Какая будет погода на День Независимости: синоптики удивили прогнозом

Прогноз погоды до конца лета

Синоптики отмечали, что 23 – 24 августа в Украине будет преобладать погода без осадков. Впрочем, в четверг на Северо-Востоке возможны кратковременные дожди и грозы.

В комментарии 24 Каналу синоптик Диана Кривобок отмечала, что по сравнению с выходными температура снизилась на 2 – 4 градуса. Впрочем, показатели все равно остаются высокими.

Скорее всего, сухая и жаркая погода продержится на территории нашего государства до конца лета. Похолодание можно ожидать в начале осени. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Десять дней будут жаркими. Как была погода в предыдущие дни, такова она и останется, ничего существенно не изменится,

– отметил Владислав Билык.

Также добавил, что дожди возможны в Карпатах. Небольшие осадки – в северных и северо-восточных областях, однако их будет мало.

Билык отметил, что такая погода будет наблюдаться уже до конца месяца, и где-то на сентябрь возможно ощутимое снижение температуры.

"Те прогнозы, которые у нас сейчас есть, обещают в начале сентября (похолодание)", – подытожил представитель Укргидрометцентра.