Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

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Прогноз погоды на 24 августа

В ближайшие трое суток в Украине будет преимущественно без осадков. Лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь с грозой.

24 августа на Северо-Востоке страны местами кратковременные дожди с грозами,

– отметили в Укргидрометцентре.

Диана Кривобок рассказала, что в ближайшие трое суток на Юге столбики термометров ночью будут достигать +17...+23 градуса, днем +28...+35.

Соответственно температура по сравнению с выходными снизилась на 2 – 4 градуса, однако, показатели все равно остаются высокими,

– подчеркнула синоптик.

Добавила, что в других областях ночью ожидается +13…+20 градусов. Днем +24...+29.

Заметим, что согласно ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, 24 августа дожди и грозы, вероятно, будут на Черниговщине, Сумщине и Одесщине. Без существенных осадков – в Винницкой области и Крыму.

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Ориентировочный прогноз погоды на 24 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

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На протяжении 22 – 24 августа в столице также ожидается погода без осадков. Температура снизится на 2 – 3 градуса. Преобладает северо-западный ветер, 5 – 10 метров в секунду. Так что сильные порывы не ожидаются.

Температура ночью +15….+20, а в дневные часы +24…+29 градусов,

– отметила синоптик Укргидрометцентра.

Диана Кривобок подчеркнула, что в течение 23 – 25 августа в Украине удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому следует быть очень осторожными.