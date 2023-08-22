Про це у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

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Прогноз погоди на 24 серпня

У найближчі три доби в Україні буде переважно без опадів. Лише в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ з грозою.

24 серпня на Північному Сході країни місцями короткочасні дощі з грозами,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Діана Кривобок розповіла, що у найближчі три доби на Півдні стовпчики термометрів вночі сягатимуть +17...+23 градуси, вдень +28...+35.

Відповідно температура порівняно з вихідними знизилася на 2 – 4 градуси, однак, показники все одно залишаються високими,

– підкреслила синоптикиня.

Додала, що в інших областях вночі очікується +13...+20 градусів. Вдень +24...+29.

Зауважимо, що згідно з орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, 24 серпня дощі та грози, ймовірно, будуть на Чернігівщині, Сумщині та Одещині. Без істотних опадів – на Вінниччині й у Криму.

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Орієнтовний прогноз погоди на 24 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде погода у Києві: прогноз на три доби

Упродовж 22 – 24 серпня у столиці також очікується погода без опадів. Температура знизиться на 2 – 3 градуси. Переважатиме північно-західний вітер, 5 – 10 метрів на секунду. Тож сильні пориви не очікуються.

Температура вночі +15….+20, а в денні години +24...+29 градусів,

– зазначила синоптикиня Укргідрометцентру.

Діана Кривобок наголосила, що упродовж 23 – 25 серпня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож варто бути дуже обережними.