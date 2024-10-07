Будет ли еще жара +30 градусов, какой погоды ждать во вторую неделю осени – синоптик Игорь Кибальчич сделал прогноз на Meteoprog.

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Будет ли еще жара в Украине

Метеоролог отметил, что на этой неделе в Украине ожидается умеренно теплая погода, с периодическими дождями, местами с грозами.

Во вторник, 8 октября, ночью +7 – +13 градусов, днем +14 – +19, на Юге до +21. В среду ночью также +7 – +13. Днем немного теплее, в частности, +16 – +21, а на Юге и местами Западе еще +23 градуса.

В среду ночью также +7 – +13. Днем немного теплее, в частности, +16 – +21, а на Юге и местами Западе еще +23 градуса.

В четверг, 10 октября, ночью +7 – +13, только на крайнем Юге местами до +16 градусов. Днем в Украине +18 – +23 градуса.

В пятницу температура снова несколько повысится. Так, ночью +8 – +14, на крайнем Юге и в Крыму местами до +17 градусов. Днем еще +20 – +25, только на крайнем Западе +13 – +18 градусов.

В субботу, 12 октября ночью +9 – +15 градусов, на крайнем Юге и в Крыму местами до +18. Днем +19 – +25, но на Западе +13 – +18 градусов.

В воскресенье ночью +7 – +13, на крайнем Юге и в Крыму местами +14 – +17. Днем +13 – +18. Только на Юго-Востоке и в Крыму еще до +21 градуса.

Поэтому, жара в Украине пока не ожидается. Но и сильного похолодания, по прогнозу Кибальчича, на этой неделе еще не будет.